Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 10 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 16 bin 790'a ulaştı.

Tedavi görenlerin 9 milyon 940 bin 13'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 76 bin 777 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 831 bin 855 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

ABD'yi 897 bin 81 ile Fransa, 680 bin 87 ile Hindistan, 401 bin 250 ile Brezilya, 340 bin 528 ile Rusya, 254 bin 525 ile Belçika, 203 bin 182 ile İtalya, 191 bin 366 ile Ukrayna, 174 bin 335 ile Arjantin ve 151 bin 388 ile Meksika izledi.

Türkiye'de 23 Ekim itibarıyla 36 bin 515 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1648'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu ve 18 Ekim'de ise 9 milyonu aşmıştı.