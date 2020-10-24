Rusya’da grip ilaçlarında koronavirüsü önleyici özellikler bulundu

Rus ecza uzmanlarının grip salgınına karşı kullanılan ilaçlarda yeni tip koronavirüsle (SARS-CoV-2) mücadele etme yeteneğine sahip olan bir madde buldukları öğrenildi.

Rus televizyon kanalı 360’ın haberine göre Moskova bölgesindeki Himki kentinden ecza uzmanları, grip salgınına karşı kullanılan ilaçlarda SARS-CoV-2 ile mücadele etme yeteneğine sahip olan bir madde buldu.

Habere göre uzmanlar, gribe, akut solunum yolu viral enfeksiyonlarına ve pankreas sorunlarına karşı etkili olan ilaçlarda kullanılan aprotinin maddesinin Kovid-19’un önlenmesine katkıda bulunabileceğini belirledi.

Yeni ilacın burun spreyi şeklinde üretmeyi planladıklarını belirten HimRar Şirketler Grubu Tıbbi İşler Müdürü Yelena Yakubova, "Burun spreyi günde birkaç kez kullanılacak. Aprotininin güvenliği uzun süre önce araştırılarak netleştirildi" açıklamasında bulundu.

Yakubova, Moskova Tıp Üniversitesi Kliniği’nin çalışanlarının maddeyi 3 ay boyunca kullandıklarını, bu süre içinde koronavirüs hastalarının bulunduğu ‘kırmızı bölgede’ çalışmalarına rağmen hiç kimsenin Kovid-19’a yakalanmadığını vurguladı.

İnsanları hemen eczaneye koşup bu maddeyi içeren ilaçları satın almaya çalışmamaları konusunda uyaran Yakubova, söz konusu niteliklerin kanıtlanması için önümüzdeki aylarda kapsamlı bir çalışma yapılacağını, ilacın ilkbaharda piyasaya sürülmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.