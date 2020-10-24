Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini iletti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2020

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