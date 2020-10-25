Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Cezayir’in 74 yaşındaki geçici Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tebbun'un yardımcılarında Kovid-19 semptomlarının görülmesi üzerine tedbir amaçlı ve 'gönüllü olarak' kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Devlet Başkanlığındaki sağlık ekibinin Tebboune’ye bugünden itibaren 5 gün süreyle gönüllü karantinaya gitmesini tavsiye etti" denildi.

Tebbun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken, karantina döneminin sonuna kadar uzaktan çalışmaya devam edeceğini belirtti.

امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابةإطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا. وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 24, 2020

Öte yandan Cezayir'de salgının başından bu yana 55 bin 880 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bin 907 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.