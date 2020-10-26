Üçüncü bir şirket Sputnik V aşısının üretim hakkını aldı

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gamaleya Enstütüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için üçüncü bir şirketle anlaşıldı. Anlaşılan yeni firma ile birlikte Rusya’da virüse karşı aşılanan insan sayısı önemli ölçüde artacak.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısı üretim hakkı medikal üretim şirketi Generium’a da verildi. Daha öncesinde ilacın üretimi, Gamaleya Merkezi bünyesindeki Medgamal şirketine ve Binnofarm firmasına verilmişti.

Yeni üretim alanlarının, üretilen aşı miktarını ve buna bağlı olarak, Rusya’da virüse karşı aşılanabilecek insan sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

Koronavirüse karşı Rus aşıları

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ilk Rus aşısı Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor. Testlerin yanı sıra aşı öncelikle risk grupları olarak görülen sağlık çalışanları ve öğretmenlere uygulanıyor.

Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan Vektor Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk fazı 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Eylülde yapılan ikinci faz araştırmalarında ise gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanılmamıştı. Eylül ayı sonunda Vektor Bilim Merkezi tarafından patenti alınan aşının tescil sonrası testleri kasım ayında başlayacak. Araştırmalar kapsamında aşı, 60 yaş üstü 150 gönüllünün yanı sıra Rusya’nın farklı bölgelerinden katılacak 40 bin kişi üzerinde test edilecek.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü koronavirüs aşısı için 300 gönüllünün katıldığı klinik çalışmalar sürüyor. Söz konusu aşıyı diğer Rus aşılarından ayıran ise virion, yani yapılarının her biriyle tam bir virüs partikülü içeriyor olması. Aşının yıl sonuna kadar patentinin alınması bekleniyor.