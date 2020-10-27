Samsun'daki koronavirüs denetimlerinde 1220 kişiye 1 milyon 95 bin TL ceza kesildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Samsun Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 193 şahsa 56 bin 165 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1013 şahsa 1 milyon 15 bin 246 TL, toplamda 1206 şahsa 1 milyon 71 bin 411 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 14 şahsa 23 bin 859 TL para cezası uygulanmıştır."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)