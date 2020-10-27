İtalya, vatandaşlarını yurt dışı seyahatleri konusunda uyardı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeniden etkisini arttırmasıyla birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, halka artan vakaları nedeniyle Avrupa ülkelerine yapılacak seyahatlere karşı tavsiyede bulunarak, seyahat kısıtlamalarının getirilmesi halinde yurt dışında mahsur kalabilecekleri konusunda uyardı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada "Avrupa'da kötüleşen epidemiyolojik durum göz önüne alındığında Dışişleri Bakanlığı tüm yurttaşların kesinlikle gerekli nedenler dışında yurt dışına seyahat etmemelerini tavsiye ediyor" dedi.

Açıklamada, "Birçok Avrupa ülkesindeki yüksek enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında gelecekte seyahat üzerindeki başka kısıtlamaların dışlanamayacağı ve bunun İtalya'ya herhangi bir dönüşü zorlaştırma riski taşıdığı unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın dışına yapılacak seyahatlerdeki tehlikeler konusunda da uyarıda bulunan bakanlık, "AB dışındaki yerlere seyahat edilmesi durumunda çok daha ciddi sonuçlara yol açan benzer geri dönüş sorunları ortaya çıkabilir" diye kaydetti.

İtalyan hükümeti, Kovid-19 salgınının başlarında dünya çapında birçok ülkenin sınırlarını kapatması nedeniyle yurt dışında mahsur kalan yaklaşık 100 bin vatandaşını ülkeye geri dönmesi konusunda yardımcı olmuştu.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 542 bin 789’a ulaşırken, 141 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 37 bin 479’a yükseldi.