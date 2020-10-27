Rusya’da koronavirüsle ilgili tedbirler artırıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), vatandaşlara kalabalık alanlar, toplu taşıma araçları, otoparklar ve asansörlerde maske takma zorunluluğu getirdi. Karar 28 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek.

Rusya’da Rospotrebnadzor’un aldığı karar doğrultusunda, aynı anda 50’den fazla kişinin bulunabileceği kalabalık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, otopark ve asansörlerde maske takmak zorunlu hale geldi.

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki kararda, gerekçe olarak koronavirüsün yayılmaya devam etmesi ve mevsimsel nedenlerle akut solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla gribin artması gösterildi.

Karar doğrultusunda ayrıca bölge yönetimlerinden toplu taşıma araçları, taksi, alışveriş merkezleri, restoranlar, tiyatrolar ve diğer kalabalık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını artırmaları; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için tedbirler almaları, her 100 bin kişilik nüfus için günde en az 150 koronavirüs testi yapılması önerildi.

Diğer yandan bölgelerden 23:00-6:00 arasında eğlence etkinliklerinin ve restoranların faaliyet göstermesinin yasaklanması talep edildi.

Rusya’da dün günlük koronavirüs vaka sayısında bir kez daha en yüksek seviyeye çıkılmış ve 17 bin 347 yeni vaka kaydedilmişti. Bugün de vaka sayısında 16 bin 550 artış oldu.