Rus Kovid-19 hızlı test kiti 'Rapid Bio' yurtdışına satılacak

'Rapid Bio' şirketi kurucu ortağı Semyon Pokatskiy, geliştirdikleri Kovid-19 hızlı test kiti ‘Rapid Bio’nun önümüzdeki yıldan itibaren yurtdışında satışına başlamayı planladıklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Pokatskiy, "Başta BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) olmak üzere diğer ülkelerden tedarik için sürekli olarak talep alıyoruz. Biri Almanya'dan olmak üzere farklı ülkelerden üç talep aldık. Şu anda değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıl dış pazarlara girmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hızlı test, ev ve laboratuvar koşullarında bir damla kan ile IgM (hastalığın aktif fazı) ve IgG (hastalığın daha önce geçirilmesi) antikorlarının olup olmadığını gösteriyor. Doğruluk oranı yüzde 96 olan testin analizi 10-15 dakika sürüyor.

2020 yılında Skolkovo Vakfı bünyesinde kurulan ve şubat ayında test sistemleri geliştirmeye başlayan Rapid Bio, şu anda haftada yaklaşık 50 bin test kiti üretiyor.