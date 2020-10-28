Denizli Tabip Odası: Salgının başında alkışlandık, şimdi haklarımız alınıyor

Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve istifa, emeklilik haklarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Salgının başında alkışlandık, şimdi ise emeklilik ve istifa haklarımızın bile ellerimizden alınması çok üzücü” denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün alınan karar göre sağlık çalışanlarına emeklilik, istifa ve izin yasağı getirildi.

Gazete Duvar'dan Ayhan Çimendağ'ın haberine göre alınan karara tepki gösteren Denizli Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık çalışanları pandemi başlangıcından beri en ön saflarda cansiperane çalışmaktadırlar. Ancak bu süreçte bile sağlık çalışanlarına ne şiddet göstermede bir azalma, ne vaat edilen ücretlerde bir düzelme, ne özlük haklarında bir iyileştirme olmadığı gibi Covid-19 da halen meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir.”

'52'si hekim, yüzden fazla sağlık çalışanı öldü'

Yaklaşık yedi aydır yoğun ruhsal ve fiziksel baskı altında kalan sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldikleri vurgulanan açıklamada, “Her gün kaybettiğimiz vatandaşlarımızın içinde birçok değerli sağlık çalışanımız da vardır. Yüzden fazla sağlık çalışanımız, 52’si hekimlerimiz olmak üzere yaşamlarını yitirmişlerdir. Salgının başında alkışlandık, şimdi ise emeklilik ve istifa haklarımızın bile ellerimizden alınması çok üzücüdür" ifadeleri kullanılırken çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için yetkililere çağrı yapıldı.