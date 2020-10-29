Rusya’da günlük vaka, taburcu edilen kişi ve can kaybı sayısı pandeminin başından beri en yüksek seviyesinde

Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı pandeminin başından beri olan en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 17 bin 717 yeni vaka kaydedildi. Hastaneden taburcu edilenlerin sayısı da pandemi boyunca bir rekor olarak 14 bin 740’ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da ilk kez bu kadar fazla oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 17 bin 717 yeni vaka kaydedildi. Bu, salgının başlangıcından beri bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı. Toplam vaka sayısı böylelikle 1 milyon 581 bin 693’e yükseldi.

Diğer yandan gün içinde kaydedilen can kaybı da 366 ile en yüksek seviyesine çıktı. Dün de 346 kişi hayatını kaybetmişti. Pandemi boyunca hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 27 bin 301 oldu.

Gün içinde taburcu edilenlerin sayısı da 14 bin 740 arttı. Bu da salgın boyunca bir rekor oldu. Şimdiye kadar hastalığı yenenlerin sayısı 1 milyon 186 bin 41 olarak kaydedildi.

Daha önce kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı ise 17 bin 347’ydi.