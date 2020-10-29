3 doktor daha Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Bugün 3 doktor daha Kovid-19 sebebiyle öldü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) vefat eden doktorlarla ilgili paylaşımda bulundu.

TTB, 3 doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre İstanbul Medicalpark Bahçelievler Hastanesi başhekim yardımcısı Dr. Engin Türkmen, Sakarya Akyazı'da çalışan Dr. Hasan Tepeçınar ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi’nde diş hekimi olarak çalışan Dt. Burhan Yürütücü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

© Fotoğraf : TTB Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktorlar

İstanbul Mesicalpark Bahçelievler Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Engin TÜRKMEN’i COVİD-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #Ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/VxTflN1nqq — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 29, 2020

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Sakarya ili Akyazı ilçesinde çalışan Dr. Hasan TEPEÇINAR’ı COVİD-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #Ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/ykxnNkaJF4 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 29, 2020

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