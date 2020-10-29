Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı

Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 250 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 20'ye yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 2 bin 278'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 786 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Öte yandan bu gece 00.00'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.