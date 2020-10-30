Yunanistan Başbakanı Miçotakis yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayacak

Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanıyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, yaptığı açıklamada bugün salgının ikinci dalgasına karşı yeni tedbirler açıklayacağını duyurdu.

Ekathimerini gazetesinin aktardığına göre Miçotakis, açıklamasında "Erken harekete geçtiğimiz ilk aşamadaki gibi en kötüsünü önlemek, hayat kurtarmak ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için diğer Avrupa ülkelerine göre daha sert tedbirler almalıyız" ifadelerini kullandı.

Başbakan, ayrıca 'tam karantinadan' kaçınmak için daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini söyleyerek, "Hedefimizin kapsamlı bir kapanmayı önlemek olduğunu tekrar edeceğim, bu nedenle hedeflenen kısıtlamaları daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yunanistan'ın bugün diğer Avrupa ülkelerinin maruz kaldığı durumun 2-3 hafta gerisinde olduğunu kaydeden Miçotakis, buna rağmen sağlık sistemi üzerindeki baskının her zamankinden daha güçlü olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte yeni kısıtlamaların 1 aylığına geçerli olacağı belirtiliyor. Kısıtlamaların; Selanik, Larissa ve Rodopi gibi yüksek riskli bölgelerde hem iç hem de dış mekanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini de kapsayacağı bilgisi veriliyor.

Öte yandan halka açık alanlarda toplantıların yasaklanacağı ve 00.30'dan itibaren sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade ediliyor. Fakat bu süreçte okullar ve marketler açık tutulacak.

Ülkede şimdiye dek toplamda 34 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi ve 603 hasta hayatını kaybetti.