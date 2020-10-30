Fransa Maliye Bakanı: Yeni tedbirler 200 bin işletmenin kapanmasına neden olacak

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Cumhurbaşkanı Macron'un açıkladığı geniş kapsamlı tedbirlerin ülke çapında 200 bin işletmeyi geçici olarak kapanmaya zorlayacağını söyledi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşı açıkladığı yeni ve kapsamlı tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduç

Le Maire, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Tedbirler, tüm şirketler için şiddetli bir darbe. Özellikle yarından itibaren kapatılması gereken 200 bin işletmeden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Salgın karşısında zor bir yıl geçiren işletmeler ve çalışanlarına destek için oluşturulan 'dayanışma fonuna' 6 milyon euro daha aktarılacağı bilgisini paylaşan Le Maire, hükümetin 1 ay sürecek olan tam karantina için toplamda 15 milyar euroluk bir mali destek ayırdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, geçen günlerde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa karşı ülke çapında uygulanacak yeni tedbirleri duyurmuştu.

Üniversiteler dışında tüm okulların açık olacağını anlatan Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etmişti..

Macron, bar, restoran ve mağazaların da kapatılacağını aktarmıştı.

Yaşlı bakımevlerine ziyaretlere izin verileceği bilgisini paylaşan Macron, insanların dışarı çıktığında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerektiğini kaydetmişti.

Macron, salgının seyrinin her 15 günde tekrar değerlendirileceğini belirterek, hedeflerinin günlük Kovid-19 vaka sayısını 5 bine düşürmek olduğunu dile getirmişti.