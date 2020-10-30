Rusya’da günlük vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti

Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte 18 bin 283 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 599 bin 976 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 18 bin 283 artarak 1 milyon 599 bin 976’ya ulaştı.

Son 24 saatte 355 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı da 27 bin 656 oldu.

Hastaneden taburcu edilenlerin sayısı 14 bin 519 arttı. Pandemi boyunca 1 milyon 200 bin 560 kişi Kovid-19’u atlatmasının ardından taburcu edildi.

Dün kaydedilen vaka sayısı ise 17 bin 717’ydi.