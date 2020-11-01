Moskova’da bu ay herkes koronavirüs aşısı olabilecek, başkentte aşı kabinleri oluşturuluyor

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasya Rakova, Moskova‘da koronavirüs aşısı Sputnik V’nin toplu olarak uygulanmasına gelecek ay başlanacağı bilgisini verdi. Rakova, isteyen herkesin aşı olabilmesi için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasya Rakova, Rossiya-24 kanalına verdiği bir röportajda, "Endüstrimiz aşıyı üretirken biz de zaman kaybetmeden koronavirüs aşısı için şehir çapında çok sayıda aşılama kabinleri oluşturuyoruz. Aşının önümüzdeki ay halka arz olmasını planlıyoruz, aşı isteyen tüm Moskovalılara uygulanmaya başlayacak "dedi.

Şu an için bu aşıyı herkese uygulayabilecek kapasiteye sahip olmadıklarını aktaran Rakova, aşının öncelikle ana risk grupları olarak değerlendirilen öğretmen ve doktor olmak üzere 2 bin 500 kişiye uygulandığını söyledi.

Moskova’da Sputnik V aşısının onay sonrası klinik araştırmalarına 40 bin kişinin katılmakta olduğunu ve halihazırda bu kişilerin yarısından fazlasının aşılandığını söyleyen Rakova, aşılananlarda herhangi bir yan etki gözlenmediğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin koronavirüse karşı kitlesel aşılamanın bu yıl kasım-aralık ayları sonunda başkentte başlayabileceğini söylemişti.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz perşembe günü bir basın toplantısında ülke genelinde toplu aşılanmanın yıl sonunda başlamasını umut ettiğini dile getirmişti.

Rusya’nın koronavirüs aşıları

Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus aşısı Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor. Araştırmalar, katılanların dörtte birine plasebo şeklinde, aşı yerine etkisiz bir ilaç verilerek devam ediyor.

Vektor Bilim Merkezi‘nin geliştirdiği ikinci Rus aşısı Epivakkorona ise 14 Ekim'de tescillendi. Kasım ayında başlayacak olan ilacın kayıt sonrası çalışmalarına, Rusya'nın farklı bölgelerinden 40 bin kişi de katılacak ve ayrı olarak 60 yaşın üzerindeki 150 gönüllü üzerinde test edilecek.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için 300 gönüllünün katıldığı klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Aşının yıl sonuna kadar patentini alması bekleniyor.