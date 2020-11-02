Papa, koronavirüs tedbirlerine karşı çıkanları bencillikle suçladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kovid-19 önlemlerini protesto edenleri bencil olmakla suçladı. Herkesin virüse karşı koymak için aynı şartlara ve kaynaklara sahip olmadığını hatırlatan Papa, pandeminin 'birçok adaletsizliği, rahatsız edici bir sessizliği, toplum ve sağlık sektöründeki başarısızlıkları ortaya çıkardığını söyledi.

Koronavirüse enfekte olması durumunda en yüksek risk grubunda bulunan Papa Francis, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları karşıtlarını bencillikle suçladı.

Daha önce kalabalığa karışmasına engel olduğu için Kovid-19'dan şikayette bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri, karantina ve önlemleri protesto edenleri hatırlatarak, sadece kendini düşünenlerin sayısında artış olduğunu, bunun değişmesi gerektiğini savundu.

Kimse arkada kalmasın diye sorumluluk almayı tercih edip çözüm arayanlar olduğu sürece umudun var olacağını vurgulayan Papa, pandeminin krize yönelik 'örgütsel ve gelişimsel modeller getirdiğini, birçok adaletsizliği, rahatsız edici bir sessizliği, toplum ve sağlık sektöründeki başarısızlıkları ortaya çıkardığının' altını çizdi.

'Krizden asla aynı çıkmayız'

Ekonomik kaygılarla insan sağlığını göz ardı eden ülkelere işaret eden Papa, şunları söyledi:

“Ekonomilerini kurtarmaya çalışan ülkeler, gerçek gelişimin tüm insanları ve insanı bir bütün olarak teşvik etmesi gerektiğini unutuyorlar. Krizden hiçbir şey değişmemiş olarak çıkmayız; daha iyi ya da daha kötü durumda olabiliriz, ancak asla aynı çıkmayız."

“Krizler, alışık olduğumuz ve farkında olmadan gerekçelendirebildiğimiz var olan adaletsizlikleri artırma kabiliyetine sahip; ancak aramızdaki en iyi pratikleri ve tepkileri de ortaya çıkarabilir” diyen 83 yaşındaki Papa, şunları ekledi:

“Bir yanda, başkalarına karşı sorumluluk alan ve kimse arkada kalmasın diye somut çözümler arayan, dayanışma, sükunet, somut ve gündelik bağlılıkla kuşatılmış 'şehir kahramanlarımız' var.

Diğer yandan, başkalarının şansızlığından acımasızca faydalanmaya çalışanların, sadece kendini düşünenlerin, herkesin pandemiyle yüzleşmek için aynı kabiliyet ve kaynaklara sahip olmadığını kabul edemeyip bazı kısıtlama tedbirlerinden şikayette bulunup protesto edenlerin sayısında artış var."

Papa'nın bu açıklaması, İtalya ve İspanya'da cuma günü yüzlerce kişinin katıldığı karantina-karşıtı gösterilerinin ardından geliyor.

Papa'nın Vatikan'da kurduğu Kovid-19 müdahale komisyonunun üyesi Rahip Augusto Zampini, gençliğinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle akciğeri kısmen alınmış 83 yaşındaki Francis'in enfekte olması halinde komplikasyonlar bakımından en yüksek risk grubunda bulunduğunu belirtti.