Rus sağlık denetçisi: Rusya'ya koronavirüs pozitif olarak dönenlerin yüzde 90’ı Türkiye’den geliyor, önlem alınmalı

Rusya’nın tüketici hakları ve halk sağlığı izleme servisi Rospotrebnadzor’un başkanı Popova bir hükümet toplantısında, pandemi nedeniyle kapatılan sınırların kısmen açılmasından beri yurt dışına çıkıp ardından ülkelerine koronavirüs pozitif olarak dönen kişilerden yüzde 90’ının Türkiye’den geldiğini belirtti.

Popova bu konuda birtakım önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Попова: После открытия границы с Турцией вернулось 1,5 млн человек. И из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных - 90% вернувшиеся из Турции. Здесь необходимы определенные меры. Потому что основной ввоз - 90% случаев, ввезенных из-за рубежа - ввоз из Турции pic.twitter.com/f8Z6Z861F6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 2, 2020

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Hükümet bünyesindeki koronavirüsle mücadele koordinasyon konseyinin toplantısında Popova, Rusya’ya yurt dışından dönen 10 bini aşkın kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini, bunların yüzde 90’ının da Türkiye’den ülkelerine geri gelen vatandaşlar olduğunu belirtti.

Rospotrebnadzor Başkanı, “Bu nedenle belirli önlemleri değerlendirip öneri olarak sunmamız gerektiği açıktır” diye ekledi.

Ayrıca Popova, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılan sınırların ağustos başında yeniden açılmasından bu yana Türkiye’den neredeyse 1 milyon 500 bin kişinin Rusya’ya döndüğünü de kaydetti.