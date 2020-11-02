Bilim insanları, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm oranını hesapladı

İngiltere’deki Imperial College London’dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının yüksek gelirli ülkelerde yüzde 1.15 olduğu, düşük gelirli ve genç nüfuslu ülkelerde ise bundan çok daha az olduğu sonucuna varıldı.

Imperial College London’daki bilim insanları, daha önceki araştırmalardaki hataları ortadan kaldırarak Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm oranını hesapladı.

Uzmanar 175 bilimsel araştırmayı ve 10 antikor tetkiki sonuçlarını inceledi. Bilim insanları verileri analiz ederken, antikorların kademeli olarak azalması anlamına gelen ve bu nedenle toplam vaka sayısı arasındaki ölüm oranının yanlış belirlenmesine yol açabilecek seroreversiyonu da hesaba kattı.

İnceleme neticesinde yüksek gelirli ülkelerde ölüm oranının yüzde 1.15, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 0.23 olduğu sonucuna varıldı.

Çalışmada ayrıca yüksek gelirli ülkelerdeki ölüm oranındaki fazlalığın, yaşlı nüfus oranının fazla olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Diğer yandan araştırmaya göre, koronavirüs kaynaklı ölüm riski, yaşlanmanın her 8 yılı için yaklaşık iki kat artıyor. 40 yaş altındaki hastalarda ölüm oranı yaklaşık 0.1’ken, 80 yaş üstü kişilerde bu oran yüzde 5 ve daha fazlasına tekabül ediyor.