Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Grip yüzünden Kovid-19 vücutta daha uzun yaşıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hükümet nezdinde faaliyet gösteren yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele koordinasyon konseyinin başkanlık kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Popova, açıklamasında "Akut solunum yolu enfeksiyonlarının artması, sümük doku ve üst solunum yollarının zarar görmesi bağlamında, yeni koronavirüs enfeksiyonunun varlığı ilkbahar ve yaz aylarında gördüğümüzden daha uzun sürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bazı bölgelerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, hastaların yüzde 50'sinin tek bir testinin pozitif çıktığını kaydeden Popova, "Hastaların yüzde 20’si de belli bir aralıklarla iki veya üç pozitif sonuç verdi. Yüzde 30’u oldukça uzun bir süre sonra pozitif sonuç veriyor. Bu durumda da negatif sonuç alına kadar 4 ilâ 7 test yapmak zorunda kalınıyor" diye konuştu.