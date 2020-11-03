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    Boris Johnson

    İngiltere Başbakanı Johnson ikinci karantinada geç kalınmadığını savundu

    © REUTERS / Jeremy Selwyn/Pool
    Koronavirüs salgını
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ikinci karantina kararı alınmasında geç kalındığı değerlendirmelerini reddetti.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarında yaşanan artışları takiben alınan karantina kararına ilişkin parlamentoda açıklama yaptı.

    İkinci dalgada virüsün yayılmasını kontrol altına almak için harekete geçmek zorunda kaldığını kaydeden Boris Johnson, bazı hastanelerde ilk dalgaya oranla daha fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu söyledi.

    Önceki politikaları olan bölgesel ve aşamalı mücadele planının doğru olduğunu savunan Johnson, "Önlem almada Avrupalı dostlarımız ve ortaklarımızdan daha yavaş olduğumuz yönündeki her türlü değerlendirmeyi reddediyorum. Esasen, örneğin hem ölümler hem de enfeksiyon oranları Fransa'dakinden daha düşük olduğu bir dönemde ulusal çapta önlemlere geçiyoruz" dedi.

    Boris Johnson- Cadılar Bayramı- İngiltere
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    İngiltere ikinci kez karantinaya gidiyor
    'Tıbbi ve ahlaki bir felaket olur'

    Önlem alınmaması durumunda doktorların kimin ölüp kimin yaşayacağı kararını vermek zorunda kalacağı uyarısında bulunan İngiltere Başbakanı Johnson, bunu 'tıbbi ve ahlaki bir felaket' olarak niteledi.

    Johnson, önlemlerin yol açacağı sorunlardan dolayı 'gerçekten üzüntü duyduğunu', ancak virüse karşı mücadelede 'birlikte daha fazlasının yapılması gerektiğinin ortada olduğunu' söyledi.

    Boris Johnson, 5 Kasım'da başlayacak karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve aşamalı kısıtlama sistemine geri dönmeyi planladıklarını bildirdi.

    Muhalefetten eleştiri

    Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise ilk virüs dalgasının verdiği ana dersin 'erken harekete geçilmemesinin maliyetinin çok daha kötü olacağı, daha fazla işletmenin kapanmaya zorlanacağı ve daha fazla insanın hayatını kaybedeceği' olduğunu dile getirdi.

    Ancak Başbakan ve hükümetin 'bu dersi öğrenemediğini ve bu nedenle karantinanın olması gerekenden daha uzun süreceğini' savunan Starmer, karantina kararı alınmasında çok geç kalındığını iddia etti.

    Koronavirüs - Kovid-19 - Sosyal mesafe uyarısı - Londra - İngiltere
    TOBY MELVILLE
    İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
    Kendisinin eylül ayında karantina çağrısı yaptığında günlük ölümlerin 11 ve vaka sayılarının da 4 bin civarında olduğunu hatırlatan Keir Starmer, şimdi ise can kayıplarının 300'ü, vakaların ise 20 bini geçtiğine atıfta bulunarak, Başbakan Johnson'ın İngiliz halkına 'neden harekete geçmediğini ve neden uyarıları uzun bir süre dinlemediğini' açıklaması gerektiğini söyledi.

    İşçi Partisi'nin karantina kararına ilişkin yasa tasarısına oy vereceğini açıklayan Starmer, ancak hükümetin 'gelecek 4 haftayı boşa harcamamasını ve geçmişteki hatalarını tekrarlamamasını' istedi.

    Ölümler 46 bin 853 oldu

    Bu arada, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 18 bin 950 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e çıktı. Can kaybı ise 136 artarak 46 bin 853'e ulaştı.

    Karantina 5 Kasım'da başayacak

    Başbakan Johnson, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, 5 Kasım'dan itibaren 4 haftalık ulusal çapta karantina uygulanacağını bildirmişti.

    "Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın" çağrısı yapan Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

    Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi yapacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

    Nancy Pelosi
    © REUTERS / Dado Ruvic
    'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
    İnsanların evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebepler için çıkmalarına izin verilecek. Farklı hanelerin üyeleri ise bir araya gelemeyecek.

    Karantina kararının geçerli olması için ilgili tasarının parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor. Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Partiden bazı parlamenterler yeni karantina kararına karşı çıksa da İşçi Partisi'nin desteğiyle tasarının geçmesine kesin gözle bakılıyor.

    Bölgesel karantina uygulaması yeterli olmadı

    Daha önce bölgesel karantina politikası izleyen İngiltere, salgının oranına bağlı olarak 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' olmak üzere 3 aşamalı bir plan uyguluyordu.

    İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapanmasını içeriyordu.

    İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyordu.

    'İkinci karantina felaket olur' demişti

    Salgında Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken, can kayıpları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

    Başbakan Johnson, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın 'felaket' olacağını söylemişti.

    İngiltere'de mart ayında da karantinaya gidilmiş ve önlemler aşama aşama büyük ölçüde temmuz ayında kaldırılmıştı.

    Etiketler:
    Keir Starmer, İşçi Partisi (İngiltere), Kovid-19, Boris Johnson, Karantina, Koronavirüs, İngiltere
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