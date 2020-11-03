Arjantin, Rusya’dan 25 milyon doz Kovid-19 aşısı bekliyor

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya bize 10 milyon doz sunmaya hazır, bunları aralıkta alabiliriz. Bana söylediklerine göre, ocak başında da ek 15 milyon doz alacağız” ifadesini kullandı.

Fernandez, Sputnik muhabirinin, “Siz de Sputnik V aşısını yapacak mısınız?” sorusuna, “Elbette” yanıtını verdi.

Arjantin lideri, “Elimde, Rusya’dan gönderilen iki numune var, ama diğer Arjantinliler bunu yapamazken benim aşı olmam bana haksızlık gibi geliyor” diye kaydetti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamıştı.

Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şimdiki halde bu aşının tescil sonrası 3. aşama klinik testleri yürütülüyor.