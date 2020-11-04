Rusya’da günlük vaka sayısı ilk kez 19 bini geçti

Rusya’nın 85 bölgesinde gün içinde 19 bin 768 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454’e yükseldi. Ülkede ayrıca şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı yaşandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da günlük vaka sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine yükseldi.

Ülkenin 85 bölgesinde vaka sayısı 19 bin 768 arttı. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 693 bin 454’e çıktı.

Gün içinde 389 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle gün içinde ilk kez bu kadar çok can kaybı yaşandı. Salgın boyunca 29 bin 217 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 15 bin 567 kişi hastaneden taburcu edildi. Hastalığı yenenlerin sayısı 1 milyon 266 bin 931’e çıktı.