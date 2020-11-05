Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal 16 Şubat'a kadar uzatıldı

Fransa'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hali 16 Şubat 2021'e kadar uzattı.

Fransa Ulusal Meclisinde salı günkü oturumda yeterli sayıda iktidar milletvekili olmaması nedeniyle 14 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Bugün yeniden yapılan oylamada olağanüstü halin 16 Şubat'a kadar uzatılması kabul edildi.

Dünkü oylamada çoğunlukta olan muhalefet milletvekilleri, aralık ayında başlayan Noel tatilinde insanların ailesiyle vakit geçirebilmesi gerektiğini savunarak, olağanüstü halin ancak 14 Aralık'a kadar uzatılmasını kabul etmişti.

Sağlık alanında olağanüstü hal

Fransa'da mart ayında da 2 ay süreliğine sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal, hükümetin yayınladığı kararnameyle 17 Ekim'de yeniden uygulamaya konulmuştu.

Olağanüstü hal, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor.

Halk Sağlığı Kurumu'nun yayımladığı 29 Ekim tarihli haftalık bültene göre, eylül başından bu yana Kovid-19 kapan 65-74 arası kişi sayısı 7 katına, 75 yaş üzeri kişi sayısı ise 8 katına çıktı.