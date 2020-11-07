Avrupa genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 300 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının yaşandığı Avrupa ülkelerinde vaka ve ölümlerde artış sürüyor.

AFP'nin, ülkelerin sağlık kurumlarından edinerek derlediği verilere göre, şimdiye dek Avrupa genelinde 300 bin 688 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin üçte ikisi, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'da kaydedildi.

Avrupa, dünya genelinde Kovid-19'dan en çok etkilenen ikinci bölge olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, en çok can kaybının yaşandığı bölge olan Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde de salgının başlangıcından bu yana 408 bin 841 yaşamını yitirdi.