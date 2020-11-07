Koronavirüs hastaları hangi ürünlerden uzak durulmalı?

Rus dahiliye uzmanı Filipp Kuzmenko, Sputnik’e açıklamasında, vücuttaki su-tuz dengesini korumanın koronavirüs hastalarının tedavisinin zorunlu bir parçası olduğunu söyledi. Hastanelerde bunu doktorların takip ettiğini, ama evde tedavi gören hastaların neler yiyip içtiğine kendilerinin dikkat etmesi gerektiğini kaydeden doktor, diyetten tuzlu yiyecek ve alkolün çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kuzmenko, “Eğer, Tanrı korusun, Kovid’e yakalandıysanız su-tuz dengenizi korumanız gerekiyor. Tuzlu gıdadan uzak durmanız lazım. Çok miktarda tuzlu balık, salatalık turşusu ve diğer tuzlu yiyecekler yemeyin. Bunun yerine çok miktarda su içmeli. Ayrıca ve en önemli olan, alkol tüketimi kısıtlanmalı, çünkü öncelikle sıvı kaybına yol açıyor” ifadesini kullandı.

Rus doktor, su kaybı ve tuzlu gıdanın kanı kalınlaştırdığını, bunun da koronavirüs hastalarına daha fazla zarar verebileceğini söyledi.