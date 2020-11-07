İsrail'de Rus Kovid-19 aşısını tescil edip kullanma planları

Sputnik’e konuşan Prof. Rotshtein, Rusya’nın Kovid-19 enfeksiyonuna karşı geliştirdiği ve dünyanın tescil edilen ilk aşısı olan Sputnik V’nin İsrail'de tescil için sunulan ilk aşı olacağını ifade etti.

Rotshtein, “Tüm çalışmaların standartlara göre doğru bir şekilde ilerlediğini bildiğimiz için aşı ile ilgili tüm bilgileri, İsrail Sağlık Bakanlığı'na tescil ettirmek üzere talep ettik” diye konuştu.

Bunun yanı sıra İsrail Sağlık Bakanlığı’nın Rus aşısını tescil etmek için bazı ön yargıların üstesinden gelmek zorunda kalma olasılığını dışlamayan Rotshtein, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihsel olarak İsrail Sağlık Bakanlığı, Amerika'da geliştirilen ürünleri daha rahat, Rus menşeili olanları ise daha ihtiyatlı karşılıyor. Yanıt olarak hemen Rus aşısı ile ilgili yeterli veri olmadığını söylediler. Bu nedenle onlara tüm bu verileri sunacağız. Tescil için sunduğumuz dosyada aşının geliştirilmesi, ayrıca testlerinin birinci ve ikinci aşamaları ile ilgili çalışmaların sonuçlarını içeren gerekli tüm veriler yer alacak.”

Kudüs Hadassah Hastanesi’nin Moskova şubesi şu anda Sputnik V aşısı ile yapılan testlerin üçüncü fazında yer alıyor. Aşı İsrail'de resmi olarak tescil edilir edilmez hastane ithalatına başlayacak ve aynı zamanda ülke içinde de üretimine geçecek.

Prof. Rotshtein, “Her hâlükârda Rus bilimine fazlasıyla güveniyoruz. Böyle bir aşının klinik testleri için bir platform olarak kendimize de çok güveniyoruz. Ve ben siyasi veya ticari esaslı ihtilaflara kulak vermeme kararımda tamamen rahatım. Biz tarafsızız. Hiçbir siyasi önyargımız yok. Aşıyı hastalarımız için temel bir unsur olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

Kudüs Hadassah Hastanesi bu hafta içi Sputnik V aşısından 1.5 milyon doz satın alma niyetinde olduğunu açıklamıştı. Eğer İsrail Sağlık Bakanlığı ülke içinde kullanımına izin vermezse klinik, aşıyı yurtdışındaki şubelerinde kullanacak.