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    Küresel koronavirüs vaka sayısı, 21 günde 40 milyondan 50 milyona yükseldi

    © REUTERS / Christian Hartmann
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, küresel vaka sayısı 40 milyondan 50 milyona sadece 21 günde ulaştı.

    Çin’in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz sene 1 Aralık’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor.

    Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçti. Son 7 günlük dönemde küresel günlük vaka sayısının ortalaması 540 bini aştı. Küresel vaka sayısının 30 milyondan 40 milyona ulaşması 32 gün, 40 milyondan 50 milyon vakaya ulaşmak ise sadece 21 gün sürdü.

    Avrupa, 12 milyon vaka ile Asya ve Latin Amerika’dan sonra en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor. Bölge, 292 bin 496 can kaybı ile küresel can kaybının yüzde 24’ünü oluşturuyor. Avrupa’da 3 günde bir yaklaşık 1 milyon yeni vaka tespit edilirken, bu sayı aynı dönemde tespit edilen küresel vakaların yüzde 51’ine denk geliyor. Avrupa'da birçok ülke ise yeniden karantina tedbirlerine uygulamaya başlarken, kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları ilan etti.

    Fransa’da son 7 günlük döneme göre günde ortalama 54 bin 440 yeni vaka tespit edilirken bu vaka sayısı dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan’dan bile daha yüksek bir oran olarak kayıtlara geçti.

    Danimarka’da ise geçtiğimiz günlerde hayvanlardan insanlara geçen bir Covid-19 türünün tespit edilmesinin ardından 17 milyon vizonunun itlaf edilmesi kararı alındı.

    Küresel vakaların yaklaşık yüzde 20'sine sahip olan ABD, dünya genelinden bir günde 100 bin vaka sayısını aşan ilk ülke oldu. ABD’de son 7 günlük ortalamaya göre günlük vaka sayısı 100 bini aşmış durumda bulunuyor. Ülkede Cumartesi günü 130 binden fazla yeni vakanı tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

    Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için yaptığı mitinglerin 30 bine yakın yeni vakaya ve 700’den fazla can kaybına neden olduğu öne sürüldü.

    ABD’de toplam vaka sayısı 10 milyon 198 bin 418’e, toplam can kaybı ise 243 bin 347’ye ulaştı. ABD’nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu.

    Dünya genelinde toplam vaka sayısı 50 milyon 523 bin 629’a, toplam can kaybı 1 milyon 259 bin 541’e yükseldi.

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