DSÖ: Pandemi olağanüstü hal kapsamının dışına çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili durumun kötüleştiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Asamblesi’nin 73. oturumunda konuşan Ghebreyesus, “Sağlık alanındaki olağanüstü hal koşullarında insanları korumaya kararlıyız, ama Kovid-19 pandemisi artık olağanüstü halin kapsamı dışına çıkmıştır” ifadesini kullandı.

Pandeminin, diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi olumsuz etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, Kovid-19 aşısını “özel bir meta değil, küresel bir nimet” olarak görmeye çağırdı.