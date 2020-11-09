Kenya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı

Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan maske takma kuralı ve sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 400'den fazla kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya'da polis Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca caddeler ile bar ve lokanta gibi kapalı alanlarda denetim yaptı.

Denetimlerde 1100'den fazla kişi maske takmadığı için polis tarafından alıkonurken, 1300'den fazla kişi de diğer yasaklara uymadığı gerekçesiyle nezarete alındı.

Ülke genelinde 130 bar kapatıldı, 100'den fazla toplu taşıma aracı ise trafikten men edildi.

Kenya'da son olarak maske takma zorunluluğuna uymayanlara 200 dolar para cezası uygulanması kararı alınmıştı.

Ülkede şimdiye dek 63 bin 244 kişide Kovid-19 tespit edilirken 1130 kişi hayatını kaybetti.