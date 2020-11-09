Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Koronavirüs aşısının ilk endüstriyel partisi bu hafta sağlık kuruluşlarına teslim edilecek

Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin başkanlık kurulunun video konferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Muraşko, Kovid-19 aşısının sağlık kuruluşlarına endüstriyel ölçekte ilk teslimatının bu hafta gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Muraşko, “Geçtiğimiz hafta koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşı üretimi ile ilgili tescil belgesine ilk dev üretim sahası eklendi ve Generium şirketi, üretim sahalarından doğrudan sağlık kuruluşlarına aşı sevkiyatına başladı. Bunlar fiilen günlük olarak artırılan ilk teslimatlar” diye konuştu.

Rusya’da koronavirüs salgınının başından şimdiye kadar toplam 1 milyon 796 bin 132 yeni Kovid-19 vakası saptandı.Pandemi boyunca toplam 30 bin 793 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 335 bin 141 kişi ise tedavilerini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Bugün 21 bin 798 artı vaka ile şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedildi.