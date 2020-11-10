Bakan Koca'dan siyah maskeli 10 Kasım paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım nedeniyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında sonsuzluk işareti gibi hazırlanmış siyah maske fotoğrafı kullanan Koca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz" diye yazdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/2ec4TS0h2a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

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Sarıyer Belediye'sinde videolu tepki

İstanbul Sarıyer Belediyesi ise, Koca'nın "siyah maskeli" paylaşımına, kendi hesabında yayınladığı video ile tepki gösterdi.

"Sen, hijyen ürünüyle anılacak biri değilsin Atam! Sarıyer'de hiç değilsin" notuyla paylaşılan videoda, Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 9.05'te saygı duruşunda bulunan vatandaşların görüntüleri yer aldı.

Sen, hijyen ürünüyle anılacak biri değilsin Atam!

Sarıyer'de hiç değilsin... pic.twitter.com/zO7shdjRC3 — Sarıyer Belediyesi (@SariyerBelediye) November 10, 2020

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