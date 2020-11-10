Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği ve şu an hem Türkiye hem de Endonezya’da test edilmek olan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının deneyleri ‘beklenemeyen ciddi yan etki’ nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’ndan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin ‘ciddi bir advers olay’ (beklenmeyen yan etki) nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

Advers olay nedir?

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

Hem Endonezya hem Türkiye'de test ediliyor

Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı hem Endonezya hem de Türkiye'de de test ediliyor. Ancak her iki ülkeden aşıyla ilgili herhangi bir sorun bildirmedi.

MORE: Beijing says incident with Brazilian volunteer not related to Chinese COVID-19 vaccine#SputnikUpdates https://t.co/xlyXIgtCS6 — Sputnik (@SputnikInt) November 10, 2020

​

Reuters’in haberine göre, Endonezya'da devlete bağlı Bio Farma şirketi, aşı denemelerinin "sorunsuz devam ettiğini' açıkladı.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü’nün işbirliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Butantan Başkanı Dimas Covas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, durdurma kararının meydana gelen bir ölümle ilgili olduğunu belirtse de ölüm nedeninin aşıyla ilişkili olmadığının altını çizdi.

Çin’den açıklama: Aşıyla alakası yok

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu advers olayın hiçbir şekilde aşıyla ilişkili olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vebin, bugün yaptığı basın açıklamasında, “Sinavoc Biotech'in zaten bir açıklama yaptığını da kaydettik. Brezilyalı ortağının bir araştırma enstitüsünün elde ettiği sonuca göre, olay aşıyla bağlantılı değil" diye konuştu.

Sözcü, Sinovac'ın Brezilyalı ortaklara temaslarını sürdürdüğünü de vurguladı.

Deneylerin durdurulması olağandışı bir durum değil

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

Aşı deneylerinin durdurulması olağandışı bir durum değil. Eylül ayında, İngiltere'de de deneye katılan bir katılımcının gösterdiği şüpheli reaksiyondan sonra deneyler durdurulmuştu.

Coronavirus: China Sinovac vaccine trial halted in Brazil https://t.co/d0xJ9hSUtt — BBC News (World) (@BBCWorld) November 10, 2020

​