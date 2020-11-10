Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkileri anlattı: 'Şiddetli akşamdan kalma hissi'

Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının testlerine katılan gönüllüler, aşılamadan sonra yaşadıkları rahatsızlıkları anlattı. Gönüllüler aşıdan sonra adeta akşamdan kalma hissi uyandıran ağır bir halsizlik yaşadıklarını belirtti.

Pfizer ve Alman BionTech SE firması tarafından geliştirilen üçüncü aşının 6 ülkede gerçekleştirilen testlere 43 binden fazla kişi katıldı.

Mirror gazetesinin haberine göre, bazı gönüllüler baş ağrısı, ateş ve vücut kırgınlığını şikayet etti. Diğer gönüllüler de aşıdan sonra durumlarını 'ağır mahmurluk' ile karşılaştırarak yan etkilerin özellikle ikinci iğneden sonra güçlendiğine dikkat çekti.

Gönüllülerden biri, Pfizer aşısından sonraki durumu, grip aşısından sonraki yan etkilere benzetti.

Araştırmaya katılanlar iki gruba ayrılırken bir kısmına gerçek aşı yapılmış diğerlerine ise plasebo yani boş aşı yapılmıştı, ama gönüllüler hangi aşının yapıldığını bilmiyordu.

Daha önce Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının üçüncü araştırma aşamasının başarılı olduğunu ve yüzde 90’ın üzerinde etkinliğe erişildiğini duyurmuştu.