İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde artış sürüyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 bin 950 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 256 bin 725'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, ayrıca ülkede kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 50 bin 365'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıbbi Direktörü Yvonne Doyle, salgının seyrine ilişkin yaptığı açıklamada "Maalesef yükseliş eğilimi devam edecek ve mevcut önlemlerin ve hepimizin yaptığı fedakarlıkların herhangi bir etkisinin görülmesi, verilere yansıması birkaç hafta sonra olacaktır" dedi. Doyle, "Başkalarıyla teması sınırlayarak virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı oluyorsunuz. Bu, daha az enfeksiyona yol açacak ve hayat kurtarmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullanarak halkı sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı.