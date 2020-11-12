ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede ilk kez hastanelerdeki hasta sayısının 61 bini geçtiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verileri derleyen ve gönüllü bir kuruluş olan COVID Tracking Project (Kovid İzleme Projesi), ülke genelinde virüs nedeniyle 61 bin 964 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirterek hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

Projenin verilerine göre, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının sayısı iki hafta önceye göre ise yüzde 40 oranında arttı.

Salı günü itibarıyla toplam 17 eyalette hastaneye yatışlarda zirve noktaya ulaşıldı. Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Kuzey Dakota, Teksas, Utah ve Wisconsin gibi eyaletlerde hastanelerin kapasitelerinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, "Yeni hastaneye yatış rekoru, salgında en kötü döneme girdiğimizin altını çiziyor" denildi. Uzmanlar ve yerel sağlık yetkilileri, birçok eyaletteki sağlık sistemlerinin vakaların artmaya devam etmesi durumunda çökeceğini belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 339 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 bin 521'e yükseldi.