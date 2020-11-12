Macaristan: Rusya ile Sputnik V aşısının ülke içi üretimini görüşüyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Budapeşte’nin önümüzdeki ay Rus yapımı Sputnik V aşısının kontrol amaçlı tedarikine başlamak istediğini, ayrıca Rusya ile aşının üretiminin kısmen de olsa Macaristan'a taşınması konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Macaristan’ın önümüzdeki ay Rus yapımı Sputnik V aşısının kontrol amaçlı sınırlı tedarikine başlamak istediğini, ayrıca Rusya ile aşının üretiminin kısmen de olsa Macaristan'a taşınması konusundaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile görüşmelere sürekli olarak katıldığına dikkat çeken Siyarto, “Macaristan’ın Rus aşısını satın almaya hazır olduğu konusunda mutabık kaldık. Macaristan'da gerekli klinik testleri ve kontrolleri gerçekleştirmek için Aralık ayında sınırlı alımlara başlamamız oldukça mümkün görünüyor, Ocak ayının ikinci yarısından itibarense Rusya'dan daha fazla miktarda alım yapmamız beklenebilir” ifadelerini kullandı.

“Bu memnuniyetle karşıladığımız iyi bir haber. Cuma günü Bakan Manturov ile bir video konferans daha yapacağım. Fakat biz görüşmelerde sadece Rusya'dan aşı satın almayı değil, aynı zamanda (kısmen de olsa) üretimin Macaristan'a taşınmasını da ele alıyoruz. Macaristan'da diğer virüsler ve hastalıklar için aşı üreten bir şirket var, kapasitesini bu aşının üretim döngüsüne katılacak şekilde ayarlayabilecek gibi görünüyor.”

Sputnik V aşısı ile ilgili veri analizi ara sonuçlarının aşının yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Siyarto, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazen aşı konusunun aşırı siyasallaştırıldığını zannediyorum, bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kim olursa olsun, aşı geliştiren tüm şirketlerin ve ülkelerin başarılı olmalarını umuyoruz. ABD, Avrupa, Rusya, Çin, İsrail’in yaptığı aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarının başarılı olmasına ilgi duyuyoruz.”

Aşı konusunu siyasallaştırmaktan kaçınma çağrısında bulunan Siyarto, şöyle konuştu:

Siyarto, Macaristan’ın ‘elbette ki Rusya dahil olmak üzere herkesle’ görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

Rusya lideri Vladimir Putin dünkü konuşmasında Rusya’nın koronavirüs aşıları ile ilgili tüm dünya ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.