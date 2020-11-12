Çinli Tibet Rhodolia şirketi, Sputnik V aşısını üretme hakkı elde etti

Çinli Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi Çin, Hong Kong, Makao ve Tayvan'da geliştirme ve üretme konusunda münhasır olmayan hak elde ettiğini açıkladı.

5 koronavirüs aşısının geliştirildiği ve Faz 3 testlerine tabi tutulduğu Çin'de Rus Sputnik V aşısının üretimi için önemli bir adım atıldı.

Tibet Rhodolia şirketi, aşının Çin, Hong Kong, Makao ve Tayvan'da geliştirilmesi, üretilmesi, ithal edilmesi veya ticarileştirilmesi konusunda münhasır olmayan hak elde ettiğini duyurdu.

Şirket, Rus aşısının klinik testler için Çin'de düzenleyici kurumdan onay alması ve klinik test öncesi çalışması tamamlaması gerektiği hatırlatmasında da bulunarak bunlara ilişkin masrafların kendisi tarafından karşılanacağını kaydetti.

Tibet Rhodolia, Sputnik V'nin üretimi için kendi tesislerinde ve farklı firmaların tesislerinde üretim kapasitesi oluşturacağını ekledi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.