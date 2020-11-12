Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu pandemi nedeniyle vatandaş kabulünü askıya alacak

Rus diplomatik temsilciliğinin bugün yayınladığı açıklamaya göre Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, kentteki yeni koronavirüs vakaların sayısında artış görülmesi nedeniyle 16-27 Kasım tarihleri arasında vatandaş kabullerini askıya alacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 16-27 Kasım 2020 tarihleri arasında vatandaş kabullerini geçici olarak durduruyor. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu vakalarının sayısının artması ile İstanbul kentinde sağlık ve epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren (ölüm sertifikaları ile Rusya Federasyonu'na dönüş sertifikalarının yanı sıra hazır pasaportların verilmesi gibi acil durumlar dışında) vatandaşların belge oluşturma konuları ile ilgili kabulünü geçici olarak askıya alıyor. Vize alma konularında vize merkezine başvuruda bulunulmalı.”
Vatandaş kabullerinin yeniden başlama tarihinin şimdilik 30 Kasım olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, “16-27 Kasım 2020 tarihleri arasında randevusu bulunan vatandaşlar, Başkonsolosluğa kabullerin yeniden başlamasından sonra öncelikli olarak kabul edilecek” denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen eylülde yaptığı açıklamada Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yüzde 40’ının İstanbul’da olduğuna dikkat çekmişti.
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