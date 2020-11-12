Fransa'da restoran ve barlar sokağa çıkma yasağından sonra da kapalı kalmaya devam edecek

Fransa Başbakanı Jean Castex, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonrada izin belgesi uygulamasının devam edeceğini, restoran ve barların tekrar açılmayacağını ifade etti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ederken, ülke genelinde karantina tedbirleri yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınındaki son durumu değerlendirdi.

Castex, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonrada sokağa çıkmak için gerekli izin belgesi uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Castex, bu süreçte sokağa çıkma yasağını kaldırmanın veya hafifletmenin sorumsuzluk olacağını belirterek, yasağın sonra ermesinin ardından restoran ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini aktardı.

Fransa'da koronavirüse bağlı hastaneye yatış sayısı konusunda 'nisan ayında yaşanan rekor sayının' aşıldığını ifade eden Castex, "Son günlerde her 30 saniyede bir hastaneye yatış ve her 3 dakikada bir yoğun bakıma yatış gerçekleşiyor" dedi.