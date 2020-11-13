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    Dr. Fauci'den vizonlarda tespit edilen mutasyonlu koronavirüsle ilgili açıklama

    © AFP 2020 / Drew Angerer
    Koronavirüs salgını
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    ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Anthony Fauci, ilk olarak Danimarka'da tespit edilen vizon kaynaklı mutasyona uğramış koronavirüs türünün Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının başarısı için tehlike ihtimalini dışladığını söyledi.

    ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, son dönemde milyonlarca vizonların uyutulmasına sebep olan ve insanlara da bulaşma ihtimali olan mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili konuştu.

    Meseleyi ciddiye almak gerektiğini belirten Dr. Fauci, “Ancak ilk değerlendirmede, şu an bağışıklığı elde etmek için kullanılan aşı için büyük bir problem olacak gibi gözükmüyor" dedi.

    ABD'deki aşı araştırma merkezinden bir ekibin mutasyona uğramış türe bir 'ilk değerlendirmede' bulunduğunu anlatan Fauci, “Bağlanma bölgelerine (sivri uçlu protein) baktığınızda, mutasyonun, aşılar ve aşının oluşturacağı bağışıklığının üzerine bir etki yapacak noktada gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

    Danimarkalı bilim insanları mutasyona uğramış virüsün ülkede en az 12 kişiye bulaştığını belirterek, genetik değişimin, aşının hedefi olan ve virüste bulunan sivri uçlu proteinin değişimine neden olduğunu, bunun da aşı çalışmalarına tehlike oluşturabileceğini belirtmişti.

    'Belirli bir monoklonal antikor sayısı üzerinde etkisi olabilir'

    Ancak Fauci, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından bu türün insanın koronavirüse karşı geliştireceği antikor yanıtını zayıflatabileceğine dair yapılan uyarılara benzer bir uyarı yaparak, şunu söyledi: "Virüse karşı geliştirilen belirli bir monoklonal antikor sayısı üzerinde etkisi olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz."

    Benzer bir açıklamada SSI'den de geldi

    Fauci’nin bu yorumuna benzer bir açıklama, ulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Danimarka Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından da yapılmıştı. Cluster 5 olarak adlandırılan bu mutasyonlu türe yönelik yapılan testlerin aşının etkili olduğu saptanmıştı.

    SSI'dan Anders Fomsgaard, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki tavşan antikorlarını Cluster 5'e karşı konusunda kendimizi tutamadık ve işe yarardı" diye konuştu.

    Bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nun (SSI) dün yayınladığı rapora göre ülkede geçen hazirandan beri 214 kişide vizon bağlantılı koronavirüs tespit edildi. Son dönemde vizonların uyutulmasına sebep olan mutasyona uğramış virüs nedeniyle de yalnızca 12 kişinin enfekte olduğu, 5 vizon çiftliğinde de virüs bulunduğu açıklanmıştı.

    ​Bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün diğer koronavirüs türlerinden daha tehlikeli veya bulaştırıcı olmadığını ifade ederken, aşı çalışmalarını riske sokabilme ihtimalinin endişe verici olduğunu vurgularken, milyonlarca vizonun itlaf edileceği açıklanmıştı

     

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    Etiketler:
    Aşı, Anthony Fauci, Danimarka, Vizon, Kovid-19, Koronavirüs, Salgın, ABD
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