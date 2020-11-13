Rusya'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı

Rusya’da son 24 saatte 21 bin 983 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, şimdiye kadar gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 21 bin 983 vaka artışı yaşandı. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 880 bin 551’e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 411 artarak 32 bin 443’e yükseldi.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı 18 bin 735 arttı. Pandemi boyunca 1 milyon 406 bin 903 kişi hastaneden taburcu edildi.