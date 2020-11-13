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    Fahrettin Koca

    Koca: İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz

    © AA
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
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    Sağlık Bakanı Koca, "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İsmail Fehmi Cumalıoğlu olarak açıklanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda, özellikle sağlıkta Türkiye'de çağ atlanan bir dönem yaşandığını ifade etti.

    Yaşananan günlerin, bir ülkenin geleceğinin teminatı için sağlık sisteminin gücünün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu tüm dünyaya gösterildiğinin altını çizen Koca, "Liderliğinizde Türk sağlık sisteminde hızlı bir dönüşüm yaşanmış ve dünyada sayılı ülkeler arasında yer almamız mümkün olmuştur. Bugün sağlık sistemimizi daha da güçlendirecek bir adımı daha atıyoruz. Bu güzide eserler, son günlerde gayret ve fedakarlığı ile iftihar ettiğimiz yetişmiş sağlık insan gücümüze, hizmet sunma ve eğitim verme adına müstesna bir imkan daha sağlayacaktır" dedi. 

    'Şehir hastaneler zincirinin 17.'si'

    Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin, şehir hastaneleri zincirlerinin 17., kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerinin 13. halkası olarak halkın hizmetine sunulacağını vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

    "158 bin metrekare kapalı alana sahip 486 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 18 ameliyathane, ilave 102 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 124 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Binamız 651 sismik izolatör ile deprem anında bile hizmeti aksatmayacak şekilde dayanıklı ve kendi enerjisini üretebilecek çevre dostu trijenerasyon sistemini haiz olarak inşa edilmiştir. Hastanemizin, sadece Tekirdağ’a değil Trakya’nın önemli bir kısmına hizmet vereceğine ve bölgenin önemli bir sağlık üssü olacağına inanıyorum. 
    Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz aylarda Anadolu’nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Yerinde ve uygun tedbirleri hayata geçirmek ve bu tedbirlere tavizsiz uyumu sağlamak başarının anahtarıdır. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin artırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması etkisini bariz olarak gördüğümüz hususlar."

    'Filyasyon ekiplerimiz sahada'

    Ülke genelinde yoğun bir uğraş verildiğinin altını çizen Bakan Koca, "Giderek artırdığımız filyasyon ekiplerimiz sahada. Aile hekimlerinin yanı sıra, birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü alt yapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum" diye konuştu.

    'Risk artıyor'

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günlerde riskin gittikçe arttığına işaret eden Bakan Koca, şöyle devam etti:

    "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz.  Bu durum hastanelerimizin yükünü yer yer artırmaktadır. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımızda artış devam ediyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve alt yapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış sağlık ordumuz tüm gayretiyle görevinin başında hizmetine devam ediyor.
    'Bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum'
    Ancak milletçe hep birlikte mücadele vererek neticeye ulaşabileceğimizi biliyoruz. Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

    Büyük işlerin hayal kurarak başladığını ifade eden Koca, "Hayalleriniz, açıkladığınız zamanda birileri tarafından gerçek dışı bulunmuş, uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiş olabilir. Ancak bugün milletçe şahit oluyoruz ki hayal ettiğimiz şehir hastaneleri bir bir ortaya çıkmaktadır " dedi.

    'Gayemiz milletimize hizmet etmek'

    Türkiye'nin sağlık altyapısının salgın sürecinde Türkiye'yi kimseye muhtaç etmediğini vurgulayan Bakan Koca, şöyle sürdürdü:

    "Kimsenin beklemediği bir zamanda ortaya çıkıp dünyayı esir alan salgın süresince altyapımız Türkiye’yi kimseye muhtaç etmeden büyük bir amme hizmeti gördü, görmeye de devam ediyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımın vizyonunu, hayalleri bu büyük başarının ilk tohumudur. Ancak, yürekten inanıyorum ki istikametimiz doğru, gayemiz milletimize hizmet etmek olduğundan Allah da bu millet için çalışan kullarına yardım etti. Bu örnek tesisin planlanması, inşası ve vatandaşımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, bulaşma, Hastalık, buluş, Koronavirüs, İstanbul, Fahrettin Koca
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