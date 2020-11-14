Yunanistan'da çiftlikteki vizonlarda Kovid-19 tespit edildi

Kozana Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Theofilos Kantzoglu, bölgedeki çiftliklerde çalışan işçilerde koronavirüse rastlanması üzerine Kaloneri’de bulunan çiftlikteki 8 canlı ve ölü vizondan alınan örneklerin tamamının pozitif çıktığını açıkladı.
2 bin 500 vizon telef edilecek
Son zamanlarda vizonlardaki ölüm oranında artış kaydedildiğini, çok sayıda vizonda halsizlik, iştahsızlık ve nefes almada zorlanma gibi Kovid-19 belirtilerinin gözlendiğini belirten Kantzoglu, önlem olarak 2 bin 500 vizonun telef edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Kastoria bölgesinde önceki gün Voyu Belediyesine bağlı çiftlikte çalışan 10 işçide Kovid-19'a rastlanması ve vizonlarda yoğun ölüm vakaları gözlenmesi üzerine Ulusal Halk Sağlığı yetkililerince inceleme başlatılmıştı.
Kesriye ve Kozana’daki çiftliklerde yaklaşık 1 milyon vizon bulunduğu tahmin ediliyor.
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