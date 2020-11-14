Bakan Koca başkanlığında İstanbul'da Kovid-19 toplantısı yapıldı: 'Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık'

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da gerçekleştirilen koronavirüs toplantısına dair paylaşımda bulundu. Koca, "Toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık" ifadelerini kulllandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti.

İSTANBUL’DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık. pic.twitter.com/OSbt95ktsP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020

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Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.