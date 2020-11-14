İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya çağrı: Tedbir almada gecikiyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul’da ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlamasıyla 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaptı.
'Pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayı'
İmamoğlu, Twitter üzerinden yapıtğı çağrıda şu ifadeleri kullandı:
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
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