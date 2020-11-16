Japonya'da maske ve sosyal mesafe için robotlar devrede

Toplamda yaklaşık 120 bin Kovid-19 vakası tespit edilen ve virüsten kaynaklı 1908 ölümün gerçekleştiği Japonya'da bir mağaza sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanması için robotlar devreye sokuyor.

Koronavirüs pandemisinin 3. dalgasına hazırlanan Japonya’da bir mağaza maske ve sosyal mesafe denetimini yapmak için robotlara başvurdu.

Kyoto merkezli Gelişmiş Telekomünikasyon Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Robovie adlı robot, maske takmayan müşterileri seçip kibarca maske takmalarını isteyecek. Robot, ayrıca, ödemeye giderken sırada oluşması muhtemel kalabalığı kontrol edip müşteriler arasında sosyal mesafeyi sağlayabilecek.

Profesyonel futbol takımı olan Cerezo Osaka'ya bağlı kulüp mağazasında geçen hafta başlatılan robot testleri, ay sonuna kadar devam edecek.

'İnsanlar daha az mahcup olacaklar'

Robotlarla ilgili birçok yeniliğe imza atan Robovie geliştiricileri, bu deneyle müşteriler ile mağaza personeli arasındaki teması azaltmayı umduklarını belirterek, birçok insan başka bir insan tarafından değil de bir robot tarafından maske takması istenmesi durumunda daha az mahcup olacağını düşündüklerini belirtti.

Kyodo haber ajansına göre, mağazanın düzeniyle ilgili bilgilerle yüklenmiş olan bu robotlar, kamera ve sensörlerle insanların hareketlerini gözlemleyecek, lazeri de kullanarak aralarında mesafeyi ölçecek.

Maske ve mesafe kuralı olmadığında rehberlik edecek

Şu an Kovid-19 nedeniyle zorunlu maske takma ve sosyal mesafe kuralı yürürlükte olmadığı zamanlarda robotlar müşterilere mağazada rehberlik edebileceği de belirtildi.

Birçok ülke, kışın gelmesiyle hastanelerin yükünü azaltma amacıyla genel karantina gibi birçok sert önlem alırken, Japonya salgının başlamasından bu yana hem vaka sayısını hem de ölüm sayısını düşük tutmakta başarılı oldu.

Hafta sonu Tokyo, Osaka ve diğer şehirlerde vaka sayısının yükselişe geçtiği açıklanırken, dün toplamda 1441 olarak vaka bildirilmişti. Bu da bir önceki gün rekor olarak kayıtlara geçen 1737 vakadan daha az olmuştu.

Ülkede toplamda yaklaşık olarak 120 bin Kovid-19 vakası tespit edildi, virüsten kaynaklı 1908 ölümün gerçekleşti.

Başbakan Suga, 'OHAL düşünmüyoruz' demişti

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga , yerel turizmi desteklemek için yeni bir kampanya başlatmayı ya da ikinci bir olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmediklerini söylemişti.

Ülkenin kuzey adası ve popüler turistin destinasyon olan Hokkaido' ve civar adalarda 4 gün üst üste 200'den fazla vaka tespit edilmişti.

Kyodo tarafından düzenlenen bir anket çalışmasında, katılanların yüzde 84'ü salgındaki son durumdan endişeli olduklarını söylerken, yüzde 68'i de hükümetin ekonomi yerine halk sağlığına öncelik vermesi gerektiğini savunmuştu.