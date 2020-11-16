Kovid-19 ve İspanyol gribinin ortak yanı açıklandı

Bağışıklık ve alerji uzmanı Vladimir Bolibok, Sputnik’e açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 'insanlarda sürü bağışıklığının oluşmasının' önemine dikkat çekti.

Doktor Bolibok, “100 yıl önce yaşanan İspanyol gribi pandemisinde 3 dalga yaşanmıştı: İlkbahar, sonbahar-kış ve sonbahar-kış-ilkbahar. Aralarından en ağır olanı, sonbahar-kış olan ikinci dalgaydı. Günümüzde de hiçbir şey değişmedi. Sürü bağışıklığı, enfeksiyonun başında sıfırdı, bu yüzden dalga başladı. Olması gerektiği gibiydi” ifadesini kullandı.

Sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin alınması durumunda, epideminin 2 haftada bitebileceğini kaydeden Bolibok, virüsün vücutta sonsuza kadar kalamayacağını belirterek, “Ya vücut virüsle birlikte ölür ya da virüs ölür ama vücut iyileşir” dedi.

Bolibok, “Virüsün bulaşma zinciri bununla kesilir. Eğer tüm insanlar aynı zamanda, hiçbir yere gitmeyecek şekilde evlerine kapatılırsa epidemi 2 haftada biter” diye ekledi.

Doktor, Çin, Tayvan, Güney Kore ve hatta Vietnam’ın bu planı hayata geçirdiği için salgını durdurabildiği görüşünü dile getirdi.