Credit Suisse: Sputnik V aşısının ‘kurutulmuş’ şekli avantaj olabilir

İsviçre’nin en büyük finans şirketlerinden Credit Suisse’e göre Rusya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin liyofilize (dondurularak kurutulmuş toz) şekli, aşının erişilmesi zor yerlere tedariki sırasında avantaj olabilecek.

Credit Suisse analistleri, Rusya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin liyofilize şeklinin, aşının erişilmesi zor yerlere tedariki sırasında avantaj olabileceğini belirtti.

Şirket analistlerinin hazırladığı raporda, “Bu özellik, soğuk depolama ve nakliye gerektiren diğer aşıların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir” ifadelerine yer verildi.

Aşının liyofilize şekli, nakliye sırasında özel saklama koşulları gerektirmeyen kuru, hafif dondurulmuş toz anlamına geliyor.

Analistler, Lancet dergisinde yayınlanan verilerin liyofilize (2 ila 8 derecede saklanan) aşının etkinliğinin, immünojeniklik açısından dondurulmuş bir aşı ile karşılaştırılabilir olduğunu (saklama için eksi 18 ila eksi 20 derece gerektirir) gösterdiğini, ancak üretiminin daha zor olduğunu belirtiyor.

'Liyofilize şeklinin üretimi daha uzun sürüyor ve daha fazla kaynak gerektiriyor'

Raporda, “Kendi açımızdan pandemi sırasında üretim hacimlerinin dondurulmuş aşılara daha çok yöneleceğini vurgulamak isteriz, zira liyofilize şeklinin üretimi daha uzun sürüyor ve daha fazla kaynak gerektiriyor” denildi.

Sputnik V aşısının geliştirildiği sırada iki insan adenovirüs vektörünün kullanılmasını da diğer bir avantaj olarak gören analistler, “Görünüşe göre bu, söz konusu vektörlere karşı önceden bağışıklığın olası varlığıyla ilgili sorunların üstesinden gelinmesini mümkün kılıyor” yorumunu yaptı.

Credit Suisse’in raporu, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve banka analistlerinden oluşan ekip arasında aşının 3. faz klinik testleri ile ilgili yaptıkları görüşme sonucuna göre hazırlandı.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor. Aşı iki aşama halinde uygulanıyor, ilk iğneden 3 hafta sonra ikinci bileşen de vuruluyor. Bağışıklık, ikinci aşı tarihinden 3 hafta sonra oluşuyor.

Şu anda Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella, Hindistan ve Brezilya’da devam eden aşının klinik testlerinin ara sonuçlarına göre aşı yüzde 92 oranında etkinlik gösteriyor.